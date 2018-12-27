DW: «жесткий» Brexit может обернуться для Германии новыми расходами

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Еврокомиссар Евросоюза (ЕС) по бюджету Гюнтер Эттингер допустил, что в случае выхода Британии из состава организации без соглашения Германии придется делать дополнительные платежи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, при таком сценарии Великобритания не выполнит своих обязательств по платежам в бюджет организации, что приведет к дополнительным платежам с немецкой стороны в 2019 году. Их сумма составит несколько сотен миллионов евро. Эттингер отметил, что британский парламент еще может одобрить соглашение между страной и ЕС.

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«Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет», — сказал Эттингер.

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