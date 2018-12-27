СМИ: банкирам и шоферам грозят массовые увольнения

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В Минтруде считают, что в новом году работникам финансовой сферы угрожают сокращения. Об этом говорится в исследовании ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что аналитическая записка Минтруда была отправлена в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В документе ведомства содержится прогноз по увольнениям с 12 декабря по 16 марта. Записка была составлена на основе опроса 46 тыс. организаций, в которых работают 12 миллионов человек.

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«Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тысяч человек — в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тысяч сотрудников», — говорится в записке.

На третьем месте по риску лишиться работы — сотрудники предприятий сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где уволить могут 16,6 тысяч человек.

Также риски увольнений высоки в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, производства стройматериалов и автомобилестроения.

С учетом всех других отраслей, в этот период работы могут лишиться до 230 тысяч сотрудников, пришли к выводу эксперты.

Ранее исследование показало, что четверть российских работодателей намерена уволить сотрудников в 2019 году.