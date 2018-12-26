Вице-мэр Екатеринбурга в мороз пригласил журналистов на открытие ледового городка и не пришел

Замглавы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов не пришел на приемку ледового городка, куда позвали прессу. Об этом сообщает 66.ru.

Мероприятие было запланировано на 26 декабря, однако его перенесли на день позже. Сообщается, что чиновник узнал об этом заранее, а журналистам сообщили, когда они пришли на мероприятие.

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«В 20-градусный мороз замглавы Екатеринбурга Дмитрий Баранов позвал журналистов проинспектировать ледовый городок. И не пришел», — написал журналист Антон Гуськов.

Помощница Баранова заявила, что его срочно вызвали в Театр юного зрителя для подготовки ежегодного торжественного приема главы Екатеринбурга.

В мэрии ситуацию объяснили ошибкой одного из сотрудников.