Эксперты Гайдаровского форума в РАНХиГС обсудят инновации и демографию в регионах

Региональная тематика станет одной из основных тем для обсуждения на Х Гайдаровском форуме, который пройдет 15-17 января 2019 года в Президентской академии.

В первый день Форума, 15 января, состоится презентация рейтинга инновационных регионов России. Методика его проведения была разработана Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году совместно с министерством экономического развития РФ. Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях, что делает его объективным и обоснованным. Он позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона.

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Ключевой доклад представит руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России Роза Семенова.Ассоциация совместно с РАНХиГС и группой «Интерфакс» в этот же день также примет участие в сессии «Высокотехнологичный бизнес в регионах России», где будет представлен ежегодный национальный доклад о развитии высокотехнологичного предпринимательства в нашей стране.

В исследовании, легшем в основу доклада, используется система показателей, учитывающая условия для развития технологического предпринимательства и результаты развития высоких технологий в регионах России. Система дает представление о том, где выгодно вести бизнес и какие регионы в этом преуспели, а также оценивает вклад технологического предпринимательства в валовый региональный продукт, создание рабочих мест и формирование бюджета. Исследование позволяет отслеживать ежегодную динамику развития высокотехнологичного сектора экономики регионов, что важно для принятия взвешенных решений. С ключевым докладом выступят заведующая лабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм РАНХиГС Вера Баринова и старший научный сотрудник Академии Степан Земцов.

Обсуждение региональной темы продолжится во второй день Форума. 16 января состоится дискуссия на тему «Регионы России на демографической карте мира». В нашей стране субъекты так сильно различаются друг от друга по отдельным демографическим показателям, что различия между некоторыми из них сопоставимы с различиями между самыми развитыми и развивающимися странами мира. Например, ожидаемая продолжительности жизни мужчин в 65 лет в Москве, Ингушетии, Дагестане и Санкт-Петербурге - на уровне Австралии, Тайваня и Германии, в то время как аналогичные показатели Ненецкого и Чукотского АО, Тывы, Магаданской области - на уровне Сьерра-Леоне, Нигерии и Кот-д'Ивуар.

На сессии впервые будет представлен «Индикатор человеческой жизни» для регионов, который служит аналогом «Индекса человеческого развития», но учитывает неравенство в продолжительности жизни. На сессии будет проведено сопоставление региональных значений демографических показателей со странами мира.

Доклад построен на данных российского демографического листа 2019 года, который является результатом совместной работы РАНХиГС, Росстата и Международного Института Прикладного Системного Анализа (IIASA) и содержит информацию о текущей демографической ситуации и демографические прогнозы по регионам России до 2050 года. В нем отражены как традиционные, так и ряд новейших демографических показателей, рассчитываемых для России (таких как «порог старости» и перспективная демографическая нагрузка). Модератором дискуссии выступит заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Щербов, в обсуждении также примут участие представители федеральных министерств и региональных органов власти, эксперты и сотрудники некоммерческих организаций.

Организаторы Х Гайдаровского форума:Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.