Силуанов рассказал о дальнейших ответных мерах для Украины

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Москва будет принимать дальнейшие ответные меры на ограничения со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уже принятые меры включают в себя заморозку активов в России тех украинских граждан, которые выступают с антироссийской риторикой. Также санкции подразумевают запрет на расчеты.

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«Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой. Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — заявил Силуанов.

Ранее сообщалось, что в расширенный список санкций против Украины попали оборонные и энергетические компании.