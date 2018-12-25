Опубликован расширенный список санкций против Украины
Правительство России обнародовало расширенный список санкций в отношении Украины. Он был опубликован на сайте кабмина.
В него вошли госкомпании «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», а также «Первая логистическая компания» и страховая группа «ТАС».
Под ограничительные меры также попали глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, замглавы национальной полиции Вадим Троян и начальник главного управления Разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
В санкционном списке также фигурируют первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов «Блока Петра Порошенко, а также мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.
Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на новые санкции против Украины.