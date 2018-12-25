Опубликован расширенный список санкций против Украины

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Правительство России обнародовало расширенный список санкций в отношении Украины. Он был опубликован на сайте кабмина.

В него вошли госкомпании «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», а также «Первая логистическая компания» и страховая группа «ТАС».

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Под ограничительные меры также попали глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, замглавы национальной полиции Вадим Троян и начальник главного управления Разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

В санкционном списке также фигурируют первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов «Блока Петра Порошенко, а также мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на новые санкции против Украины.