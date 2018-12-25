Делягин: АЗС становятся центром притяжения потребителя

В развитых странах примерно половину дохода розничный бизнес получает не от бензина, а от сопутствующих сервисов, заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, который принимал во вторник участие в круглом столе, посвященном перспективам развития российских АЗС и качеству предоставляемых услуг.

«Автозаправка просто рассматривается как точка, где потребитель останавливается на трассе и где его нужно ловить всеми способами вплоть до ремонта обуви. Вот, например, на заправках BP можно купить выпечку, которая, действительно, там совершенно замечательная. То есть эти заправки становятся своеобразным центром притяжения», — отметил эксперт.

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Делягин напомнил, что «Роснефть» сейчас строит на Ладоге многофункциональный комплекс. «Там, по-моему, только космодрома не будет, — отметил директор Института проблем глобализации. — Мир движется в сторону превращения автозаправочных станций в центры сервиса. По мере развития бизнеса и по мере развития цивилизации, мы, в любом случае, придем к комплексному оказанию услуг. Это, на мой взгляд – единственно возможный вариант».

«Очевидно, что автозаправочным станциям необходимо повышать качество сервиса. Это требует четкой клиентоориентированности, — заявил Делягин. — Клиентов трудно удивить привычным ассортиментом прохладительных напитков и фастфуда на автозаправочной станции. Рынок требует более интересных предложений, которые позволят ритейлеру выделиться среди многочисленных конкурентов».

Как известно, на розничном рынке России сегодня топливо дает больше выручки, чем сопутствующие товары. В западных странах это соотношение составляет 50 на 50. Российские сети в целом развиваются по тому же сценарию, и в ближайшие годы доля сопутствующих товаров в совокупной выручке сетей будет только увеличиваться. Например, «Роснефть» на первом этапе нацелена достичь доли 25% сопутствующих товаров на 75% топлива, и уже приближается к этому показателю. А в будущем компания стремится к тому, чтобы бизнес по продаже сопутствующих товаров полностью покрывал операционные затраты АЗС.