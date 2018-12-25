WP: Венесуэла стала стратегической победой России

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Венесуэла может быть относительно «дешевым«союзником для России, а потенциальная отдача от инвестиций может быть бесценной, пишет газета The Washington Post.

В обмен на небольшие кредиты и вложения средств в течение последнего десятилетия Россия теперь обладает значительной частью, по крайней мере, пяти нефтяных месторождений Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами.

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WP пишет, что российские советники в венесуэльском правительстве, «помогают направлять» курс президента Венесуэлы Николаса Мадуро в попытках вывести страну из банкротства. Как отмечает издание, они помогли запустить первую цифровую валюту «петро», которая бы помогла проводить нефтяные платежи в обход американских санкций.

Кроме того, ранее Венесуэла была исключительно американским клиентом по части обороны. Однако теперь страна оснащена российским оружием, танками и самолетами.

Газета отмечает, что Россия восстановила себя в качестве крупного игрока в ближневосточном регионе, посредника в Азии и мирового поставщика современного оружия.

Для России создание политического форпоста в Западном полушарии стало «стратегической победой», заявил вице-президент Совета Америки и Американского общества Эрик Фарнсворт.

«Я не думаю, что Россия заботится о выживании режима Мадуро. Он — средство для достижения цели. Конечная цель — создание власти, избавление от санкций Запада и создание трудностей для Соединенных Штатов», — считает Фарнсворт.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал «вырвать сердце» врагам страны.