Задорнов рассказал о взаимоотношениях с бывшими акционерами «Открытия»

Михаил Задорнов, председатель правления банка «ФК Открытие», который с августа 2017 года проходит процедуру финансового оздоровления, рассказал о взаимоотношениях с бывшими владельцами банка.

«Группа Александра Мамута с 1 января 2018 г. погасила более $140 млн кредитной задолженности перед «ФК Открытие» и не имеет ни по одному из кредитов — это шесть групп активов — просрочки. Здесь нормальная ситуация во взаимодействии», --рассказал Задорнов «Ведомостям».

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Он также подчеркнул, что «долг группы заметно сократился».

Кроме того, Задорнов заявил, что кредитно-финансовой организации удалось осуществить несколько десятков сделок, направленных на погашение задолженности перед банком со стороны его бывшего основного акционера, компании «Открытие Холдинг».

«Мы получили от «Открытие холдинга» 80% «Балтийского лизинга», сейчас доводим эту долю до 100%. Предприятия группы «Кама картон» поставлены на баланс. Запущен инвестиционный проект по строительству завода по производству беленого картона. Это будет абсолютно новое производство — идет поставка оборудования, строительство цехов в Краснокамске. Мы получили контроль над ТПГК, газовым предприятием Печорского бассейна, и нефтяным месторождением в Харьяге на северо-востоке Красноярского края. Это из сделок, закрытых за последние две недели», — рассказал председатель правления ФК «Открытие».