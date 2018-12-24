На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа

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«Укртрансгаз» ожидает дефицит средств в размере $800 млн в 2019 году из-за снижения тарифов на транзит газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в компании заявил, что новые временные тарифы, в частности, делают невозможным полное и своевременное финансирование «Укртрансгаз».

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Как отмечается, эти тарифы также ставят под угрозу стабильную работу «Укртрансгаз» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» предупредил о проблемах с закупками газа.