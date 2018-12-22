Единственный европейский эксплуатант задумался об отказе от российских SSJ100

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/8173859/RX1AQym45F0-pic905-895x505-3334.jpg">

Президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов рассказал, что ирландская компания может прекратить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рубцова, ирландская компания изменила свою бизнес-модель, что привело к необходимости модифицировать контракт.

Реклама

«Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», — сказал Рубцов.

Он отметил, что спрос на самолеты есть и в других странах, в том числе и в странах Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 6 млрд рублей на укороченный SSJ100.