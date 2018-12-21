Медведев призвал ускорить финансирование цифровизации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что нужно финансировать проекты по цифровизации как можно скорее. Стенограмма со встречи главы государства с российским премьером была опубликована на официальном сайте Кремля.
По словам Медведева, цифровизация в настоящее время является основой развития.
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«Если говорить о цифровой повестке дня, «цифра» — это такая матрица, на базе которой вообще все сейчас развивается. Вот ее нужно финансировать как можно быстрее, потому что иначе мы работать не сможем», — сказал Медведев.
Он добавил, что «к чему-то» еще необходимо готовиться.
Ранее сообщалось, что Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов.