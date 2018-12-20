Минстрой посчитал обманутых дольщиков, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

«По итогам 3 квартала 2018 года на территории Российской Федерации в «дорожные карты» субъектов Российской Федерации включены 1 352 «проблемных» дома, в которых заключено 96 845 договоров долевого участия в строительстве», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточняется, что «проблемные» дома отсутствуют в 17 регионах.

По данным АО «ДОМ.РФ» по состоянию на 1 октября 2018 г. дополнительно выявлено 654 «потенциально проблемных» дома. В сумме с домами, включенными в дорожные карты регионов, на территории Российской Федерации возводится 2 006 домов, которые уже являются проблемными либо в ближайшем времени окажутся в соответствующем реестре.

Вся эта информация содержится в ЕИСЖС и выверяется с субъектами России.

«Рынок недвижимости в 2018 году переживает реформу. Изменения в закон о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля 2018 года и которые вступят в силу с 1 июля 2019 года, изменили подходы к жилищному строительству. Созданы механизмы, которые позволят приобретать жилье по договорам участия в долевом строительстве безопасно, и гарантированно получать гражданами свои квартиры», — отметили в минстрое.

Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил, как решить проблему «обманутых дольщиков».