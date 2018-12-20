Путин: нам нужно войти в другую лигу экономик

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Президент России Владимир Путин заявил, что национальные проекты нацелены на изменение экономической структуры и придание ей инновационного характера.

В частности, он прокомментировал слова журналиста о том, что рост экономики России в последние 10 лет составлял около 1% в год. Президент отметил, что экономика страны показывала такой рост, когда Алексей Кудрин занимал должность заместителя председателя правительства.

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«Я с уважением отношусь к Алексею Леонидовичу и, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям — он надежный специалист, хороший, но так механически считать нельзя», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что с 2008 года по 2018 год рост экономики составил 7,4% и призвал помнить, как развивалась в это время экономика. Путин указал на то, что спад в результате кризиса 2008-2009 годов, который пришел извне, составил 7,8%.

«Потом мы потихонечку-потихонечку из этого вылезали в течение многих лет», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что в 2014 году и в 2015 году произошло обрушение цен на нефть.

По его словам, если в ближайшие два года ожидается рост экономики на 2% в год, то с 2021 года правительство планирует довести этот рост до 3%.

«Самое главное — нам нужно войти в другую лигу экономик», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что занять пятое место по объемам экономики по качеству — вполне по силам России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.