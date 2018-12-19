Акции «Роснефти» показали наибольший рост стоимости на Московской бирже в 2018 году
«Роснефть» продемонстрировала наибольший рост стоимости своих акций на российском фондовом рынке в 2018 году. таким образом именно ценные бумаги НК стали самыми ценными для инвесторов в уходящем году.
Таковы данные анализа издания «Коммерсант. Деньги», которые были опубликованы в среду, 19 декабря.
«В 2018 году самыми успешными инвестициями были вложения в акции российских компаний, которые на фоне сильного роста цен на нефть неплохо подросли», — отмечается в публикации.
Индекс Московской биржи с начала года по 5 декабря вырос на 15,7%, в то время как акции «Роснефти» — на 50,14%, АЛРОСЫ — на 31,33%, «Норильского никеля» — на 26,11%.
В августе «Роснефть» обогнала по капитализации Сбербанк, став таким образом самой дорогой компанией в России, но в ноябре этого года Сбербанк вернул себе это звание.