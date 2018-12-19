НБУ подал в суд Женевы иск против Коломойского почти $240 млн

Национальный банк Украины подал в Женевы иск против бизнесмена Игоря Коломойского, передает «112 Украина».

Уточняется, что сумма иска составляет 6,64 млрд гривен (почти $240 млн - ред.).

«Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка», — говорится в сообщении.

Ранее Игорь Коломойский объяснил свое отсутствие в санкционном списке России.