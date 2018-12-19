Исследование: четверть работодателей уволит сотрудников в 2019 году

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Почти четверть российских работодателей, 23%, планирует сокращать сотрудников в 2019 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование портала по поиску работы Rabota.ru.

Согласно исследованию, больше всего сокращения угрожают работникам маркетинга и медиа, а также сотрудникам компаний, связанных с продуктами питания. В предприятиях, которые оказывают услуги бизнесу, наоборот, задумываются об увольнении работников меньше всего.

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Также исследование показало, что 18% работодателей думают о расширении штата, а еще 20% хотели бы расширить сферу деятельности компании.

Отмечается, что 33% работодателей хотели бы заняться обучением своих сотрудников. В большей степени это касается IT-компаний, финансовых учреждений, а также предприятий, которые оказывают услуги бизнесу.

Опрос был проведен среди 300 работодателей.

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