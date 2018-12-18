Тимошенко назвала Украину самой бедной страной континента

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально самая бедная страна континента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня.

Она также добавила, что 30,5% украинцев имеют доходы ниже реального прожиточного минимума.

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Тимошенко подчеркнула, что миграция из Украины напоминает бегство.

Ранее сообщалось, что Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» президента Украины Петра Порошенко.