Тимошенко назвала Украину самой бедной страной континента
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально самая бедная страна континента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня.
Она также добавила, что 30,5% украинцев имеют доходы ниже реального прожиточного минимума.
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Тимошенко подчеркнула, что миграция из Украины напоминает бегство.
Ранее сообщалось, что Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» президента Украины Петра Порошенко.