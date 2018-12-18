Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, банки должны будут устанавливать табло с курсами валют только внутри своих отделений.

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Как отмечается, законопроект также устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо.

Ранее в ЦБ прокомментировали запрет банкам размещать данные о курсах валют на улице.