Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, банки должны будут устанавливать табло с курсами валют только внутри своих отделений.
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Как отмечается, законопроект также устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо.
Ранее в ЦБ прокомментировали запрет банкам размещать данные о курсах валют на улице.