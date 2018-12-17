СМИ узнали о 12-кратном росте доходов Порошенко за 2018 год

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Задекларированные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 12 раз в течение 2018 года и составили 186,7 млн гривен (более $6,7 млн), передают «Украинские новости» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение государственных функций.

Сообщается, что Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен ($358,5 тыс.) дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал», доходы от которого составили 144,7 млн гривен (около $5,1 млн).

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Также украинский лидер задекларировал 28,8 млн гривен (более $1 млн) доходов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 12,4 млн гривен (около $445 тыс.) процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости (свыше $28 тыс.).

Как отмечается, в 2017 году доход Порошенко составил 16,3 млн гривен ($487,5 тыс.).

Подчеркивается, что сравниваются именно задекларированные президентом доходы, а не его реальная прибыль.

Ранее экс-депутат Рады назвал причину «бегства» Порошенко из Европарламента.