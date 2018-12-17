Голикова сообщила о высокой степени готовности новых льготных мер по ипотеке

Вице-премьер Татьяна Голикова заявил, что новые льготные меры по ипотеке находятся в высокой степени проработки.

Об этом она заявила по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Они [меры] находятся в высокой стадии проработки, мы намерены в конце года провести все согласительные процедуры по этому поводу», - сказала Голикова, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

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При этом она не уточнила, будет ли снижена ставка, или возможно ее повышение.

По ее словам, ипотечная программа, хорошо известная под 6%, также будет реализовываться в рамках нацпроекта по демографии.

Ранее Голикова отметила, что варианты новых льготных условий кабмин представит до конца года. Поддержку получат более 1,6 млн семей.