Лукашенко потребовал избавить бюджет от излишеств

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в бюджет страны на следующий год нужно заложить только необходимые расходы, исключив излишества и расточительство,, сообщает РИА «Новости».

«Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем», — заявил он, отметив, что нужно «считать каждую копейку».

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Лукашенко потребовал экономии и от чиновников, потребовав меньше ездить на конференции.

«Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать... Хватит ездить по конференциям», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, налоговый маневр России не вызовет катастрофы на территории страны. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств экономика страны не обрушится, в следующем году страна может лишиться $400-500 млн, но к катастрофе это не приведет. В этом случае Белоруссии придется «переформатировать» внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва не обещала Минску каких-либо компенсаций за изменения налогового законодательства.