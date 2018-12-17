ФРГ ужесточит правила для иностранных инвесторов

Власти Германии планируют ужесточить правила по приобретению немецких компаний инвесторами из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщает Handelsblatt.

По данным издания, в ФРГ намерены проводить проверку сделок, в который иностранцы покупают более 10% компаний.

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Как отмечается, в настоящее время подобные проверки проводятся в случае покупки более 25%.

При этом речь идет о проверках с точки зрения национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Британии пообещали ужесточить экономическую политику.