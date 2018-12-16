США обратились к Германии с очередным призывом по поводу «Северного потока --2»

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В Госдепе Соединенных Штатов призвали ФРГ отказаться от строительства трубопровода в рамках проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства Роберта Палладино, строительство «Северного потока — 2» является политическим проектом. Кроме того, прекращение реализации проекта нужно для подтверждения роли украинской стороны в энергопоставках в Европу.

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«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей», — сказал Палладино.

Он заметил, что из-за трубопровода страдает безопасность этих стран.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак отреагировал на резолюцию Европарламента, содержащую призыв остановить проект «Северный поток — 2».