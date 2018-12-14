Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост

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Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах. Об этом в своем аккаунте в твиттере сообщил очевидец Майк Сатерленд.

Он также опубликовал видео, на котором участники акции в желтых жилетах протестуют в районе моста.

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В другой записи пользователь добавил, что на место митинга прибыла полиция и разняла драку одного из протестантов с прохожим.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября, участники сначала выступали против повышения цен на топливо, затем они стали требовать отставки президента и правительства.

Ранее сообщалось, после протестов во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов».