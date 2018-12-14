Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах. Об этом в своем аккаунте в твиттере сообщил очевидец Майк Сатерленд.
Он также опубликовал видео, на котором участники акции в желтых жилетах протестуют в районе моста.
В другой записи пользователь добавил, что на место митинга прибыла полиция и разняла драку одного из протестантов с прохожим.
Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября, участники сначала выступали против повышения цен на топливо, затем они стали требовать отставки президента и правительства.
Ранее сообщалось, после протестов во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов».
Pro-brexit protest at Westminster Bridge brings traffic to a standstill. pic.twitter.com/YfJ0YSz1JK— Mike Sutherland �������������� (@vern_cotter) 14 декабря 2018 г.