Банк России аннулировал лицензию одного из московских банков

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Банк России сообщил на своем сайте об аннулировании лицензии московского «Рунэтбанка».

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 14 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «РУНЭТБАНК» АО «РУНЭТБАНК», рег. № 2829, г. Москва (приказ Банка России от 14 декабря 2018 года №ОД- 3205)», — говорится в тексте официального сообщения.

В ЦБ отметили, что лицензия была аннулирована в связи с решением руководства банка о прекращении его деятельности.