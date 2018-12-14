Банк России аннулировал лицензию одного из московских банков
Банк России сообщил на своем сайте об аннулировании лицензии московского «Рунэтбанка».
«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 14 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «РУНЭТБАНК» АО «РУНЭТБАНК», рег. № 2829, г. Москва (приказ Банка России от 14 декабря 2018 года №ОД- 3205)», — говорится в тексте официального сообщения.
В ЦБ отметили, что лицензия была аннулирована в связи с решением руководства банка о прекращении его деятельности.