ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Европейский союз (ЕС) не будет вводить новые санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита лидеров стран ЕС.
Представители большинства европейских стран пришли к выводу, что введение новых ограничительных мер в отношении России приведет к эскалации конфликта в регионе. ЕС не только не хотят ухудшения ситуации, но также намерены решить вопрос с длительным досмотром судов.
«Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации [в Азовском море]», — подчеркивается в документе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз приготовился усилить поддержку Украины из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.