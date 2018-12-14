ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

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Европейский союз (ЕС) не будет вводить новые санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Представители большинства европейских стран пришли к выводу, что введение новых ограничительных мер в отношении России приведет к эскалации конфликта в регионе. ЕС не только не хотят ухудшения ситуации, но также намерены решить вопрос с длительным досмотром судов.

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«Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации [в Азовском море]», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приготовился усилить поддержку Украины из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.