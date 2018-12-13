Кадыров назвал условие процветания Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что регион мог бы развиваться более успешно при условии выделения большего объема средств из бюджета страны. Интервью было опубликовано на портале vesti.ru.

Отвечая на вопрос журналистки, глава Чечни отметил, что власти сделали бы все необходимое, если бы региону дали необходимые средства по федеральной целевой программе, и еще больше — если бы им «не мешали».

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«Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?», — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что руководству Чечни не доверяли и пытались помешать.

«Все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что Кадыров обвинил президента Украины Петра Порошенко в ущемлении прав миллионов человек.