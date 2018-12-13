В Италии у основателя группы САХО арестовали недвижимость по долгам перед ВТБ

В Италии по иску группы ВТБ арестованы две виллы основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина, сообщает газета «Коммерсантъ». Он выступал поручителем по займам в объеме более 1,4 млрд руб., которые ВТБ в 2007-2009 годах получили компании, входящие в группу САХО. Кредитор выиграл иски к нему в российских, а затем и Высоком суде Лондона, который обязал бизнесмена раскрыть свои активы и впоследствии приговорил его к 16 месяцам заключения за отказ это сделать.

По данным издания, через британский суд удалось доказать, что часть выведенных из России средств была пущена на покупку виллы с 19 комнатами на Адриатике и комплекса из трех- и пятиэтажных зданий (29 комнат) на участке в 3248 кв. м в Болонье. Недвижимость оформлена на фирму Pikeville Investments, но, по мнению суда, контроль над ней осуществляет Скурихин.

И если недвижимость в Болонье управляющие арестовали почти без труда, то обращение взыскания на виллу на Адриатике затянулось из-за обжалований со стороны защиты бизнесмена. В частности, процесс в суде города Равенны затянулся из-за того, что, по версии адвокатов ответчика, господин Скурихин не был надлежащим образом уведомлен о процессе, связанном с выселением из виллы. Однако выяснилось, что повестки суд отправлял по несуществующему адресу в Новосибирске, указанному самим господином Скурихиным, в то время как он жил с семьей в Милане. Судебные приставы послали извещение и туда, назначив 4 октября этого года датой выселения. Приставов, приехавших на виллу, чтобы поменять замки, встретила гувернантка семьи Скурихиных и адвокаты, сообщившие, что за день до этого решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляции, а до ее постановления помещение никто не освободит.