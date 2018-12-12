«Нафтогаз» подал в суды США иски против «Газпрома»
Представитель «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания обратилась в суды в США с исками, которые связаны с взысканием долга с «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, речь идет о «принудительном» взыскании с российского «Газпрома» $2,7 млрд.
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Он также добавил, что иски, в частности, были поданы в суды Северного и Южного округов американского штата Техас.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще несколько миллионов долларов.