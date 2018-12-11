Стоимость европейского газа для Украины бьет рекордные показатели
Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о том, что средняя стоимость импортного природного газа в ноябре 2018 года составила $339 за тысячу кубометров, передает УНИАН.
Соответствующую информацию предоставила украинская государственная фискальная служба, которая рассчитала цену природного газа во время таможенного оформления при ввозе на Украину.
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Отмечается, что в сентябре средняя цена импортного газа впервые с апреля превысила $300 за тысячу кубометров.
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