Более 675 тыс. заявок подано на конкурс «Мой первый бизнес»

Приём заявок на участие в конкурсе «Мой первый бизнес» завершился: больше всего их поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. «Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря. Регистрация на конкурс проходила с 1 октября по 10 декабря.

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«В этом году конкурс побил прошлогодний рекорд и превзошел прогнозы организаторов. За все время на платформу конкурса поступило 675 266 заявок. Школьникам интересно быть предпринимателями, и возраст не помеха для создания своего дела. Среди представленных проектов много прорывных, нестандартных идей. Мы еще раз убедились, что смелые, новаторские решения даются молодежи легче, чем взрослым», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

В 2018-2019 годах в конкурсе представлено 5 треков. Самым популярным среди участников стал трек «Свой видеоблог» – участие в нем приняли 94 302 школьника. За ним следует трек «Сделай своими руками» – 94 482 конкурсанта. Теоретический блок полностью прошли 280 425 человек. Выполнили все задания в треках 115 533 участника.

По числу регистраций на конкурс среди регионов лидируют Москва (229 300), Свердловская область (35 951), Санкт-Петербург (34 553), Новосибирская область

(26 714), Краснодарский край (18 664) и Республика Татарстан (14 910).

Наставникам треков (известным блогерам) предстоит выбрать лучшие проекты, представленные конкурсантами, и вручить их создателям заслуженные призы.

Победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018–2019 годах получат 100 сертификатов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.