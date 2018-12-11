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Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, МРОТ будет увеличен до размера прожиточного минимума, или до 11 280 рублей.

По сравнению с уровнем минимальной оплаты труда, установленной с 1 мая 2018 года, разница составит 117 рублей.

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Как отмечается, принятие данного закона должно обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что заработные платы в стране увеличиваются беспрецедентными темпами.