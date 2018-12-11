Избран гендиректор авиакомпании «Россия»

Совет директоров авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») избрал генеральным директором Сергея Александровского, который до недавнего времени был временно исполняющим обязанности, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Срок полномочий Александровского – три года.

Предыдущий гендиректор Дмитрий Сапрыкин покинул этот пост в начале сентября.

Реклама

Александровский работает в авиакомпании с 2016 года, до сентября этого года был заместителем гендиректора по продажам и имущественным вопросам.

«Принимал непосредственное участие в формировании и реализации бизнес-модели авиакомпании «Россия». Модель развития авиакомпании подразумевает работу в среднеценовом сегменте, развитие маршрутной сети из аэропорта Пулково, выполнение полетов из Москвы на социально важных направлениях, в том числе в города Дальнего Востока, а также совершенствование качества сервиса на борту», — говорится в сообщении.

«Россия» - дочерняя компания «Аэрофлота». В 2017 году пассажиропоток составил 11 млн человек (+27% к 2016 году). Осуществляет полеты в более чем 100 пунктов в России и за рубежом.