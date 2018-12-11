Корпорация МСП отчиталась о росте высокотехнологичных закупок у малого бизнеса

Доля высокотехнологичной продукции в закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства достигла 68%. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», сообщает Корпорация.

«Мы наблюдаем процесс перехода от поставок простых товаров, работ и услуг к сложным. Это движение к технологическому предпринимательству», – указал Браверман.

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Согласно законодательству, компании с госучастием должны определенную часть закупок для своих нужд делать у предприятий малого и среднего бизнеса. В 2015 году номенклатура таких закупок состояла из 8,4 тыс. позиций, то в 2018 году она достигла 362 тыс.

Для облегчения предоставления мер поддержки и других сервисов для малых предпринимателей корпорация создала бизнес-навигатор. В будущем на нем должен появиться также реестр проверок субъектов МСП, сам реестр ведет Генпрокуратура.

«Что касается зеркального реестра, то до конца декабря 2018 года соберем рабочую группу и представим дорожную карту бизнес-сообществу», — уточнил Браверман.