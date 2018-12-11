Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов, сообщает Le Figaro.
Об этом заявил французский госсекретарь Оливье Дюссо.
По его словам, в настоящее время правительство Франции находиться в процессе «тонкой настройки экономических механизмов».
Реклама
Он также добавил, что французский кабмин пока не определился с финансированием объявленных Макроном мер.
Ранее сообщалось, что Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции.