Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов, сообщает Le Figaro.

Об этом заявил французский госсекретарь Оливье Дюссо.

По его словам, в настоящее время правительство Франции находиться в процессе «тонкой настройки экономических механизмов».

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Он также добавил, что французский кабмин пока не определился с финансированием объявленных Макроном мер.

Ранее сообщалось, что Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции.