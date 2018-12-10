Улюкаев оплатил штраф в 130 млн рублей

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев оплатил назначенный ему судом штраф в размере 130 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ларису Каштанову.

»Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», — подтвердила Каштанова.

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Ранее сообщалось, что суд снял арест со счета Улюкаева для уплаты остатка штрафа.

Алексей Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы и выплате штрафа.