Daily Express: союзники Мэй готовят второй референдум по Brexit

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Союзники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят второй референдум по выходу из Евросоюза, сообщает Daily Express.

По данным издания, в проведении нового голосования заинтересованы министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр юстиции Дэвид Гауке, а также министр труда и пенсий Эмбер Радд. При этом отмечается, что вариант, при котором Британия останется в ЕС, не будет рассматриваться на новом голосовании.

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Кроме того, ожидается, что министры предложат перенести парламентское голосование по Brexit, опасаясь, что парламентарии не примут план Мэй.

Ранее Мэй предупредила об угрозе неисполнения Brexit.