Роухани назвал сделку ОПЕК+ провалом политики вмешательства США

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первой половине 2019 года стало очередным провалом американской «политики вмешательства», передает иранское информационное агентство IRNA.

«Несмотря на попытки США вмешаться в дела ОПЕК и предотвратить балансирование поставок нефти, к счастью, благодаря сопротивлению стран-членов и усилиями Ирана и господина (министра нефти Ирана Бижана Намдара. — «Газета.Ru») Зангане их план был нейтрализован, и американская политика вмешательства потерпела поражение», — сказал Роухани.

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Страны-экспортеры нефти, в том числе и не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей, а не входящие в организацию страны — на 400 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что Госдеп раскритиковал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.