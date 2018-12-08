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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, передает ТАСС.

По его словам, эти договоренности временно стабилизируют рынок.

«Снижение добычи в рамках решения ОПЕК+ — это временное решение и временная стабилизация цен. Я всегда не был сторонником участия (России) в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике», — заявил Кудрин.

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Он добавил, что данное соглашение может стать ограничением для дальнейшего развития российской экономики.

«Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это (вызовет) снижение темпов экономического роста России», — заключил Кудрин.

Ранее Кудрин рассказал о «застойной яме» в российской экономике.