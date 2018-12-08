Кабмин утвердил квоты на иностранных работников в 2019 году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает число квот на рабочие места для иностранцев в России в 2019 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте российского правительства.

Согласно постановлению премьера, в России в предстоящем году будет выделено 144 583 мест для иностранных работников.

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Как отмечается, это число соответствует потребности российского рынка труда в иностранной рабочей силе в 2019 году. Новая квота составила 81% от потребности, определенной на 2018 год.

Подчеркивается, что распределение потребности по приоритетным профессиональным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу.

Ранее Медведев рассказал о плане снижения бедности на 200%.