Минфин США отложил вступление в силу санкций против En+ и «Русала»

Министерство финансов США продлило срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями «Русала» и En+ до 21 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, ведомство также отложило начало действия санкций для «Группы ГАЗ» и «Евросибэнерго».

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При этом срок был продлен, потому что данные компании «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении».

Ранее сообщалось, что минфин США отложил для трех российских компаний вступление в силу санкций