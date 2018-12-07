Ципрас оценил возможное подключение Греции к «Турецкому потоку»
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас полагает, что продолжение газопровода «Турецкий поток» через территорию Греции в Европу повысит роль Греции в региональном энергетическом узле, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы обсудили и возможности продолжения «Турецкого потока» через Грецию в Италию и затем в Европу. Это проект, который в сочетании с другими потоками повышает роль нашей страны, Греции, в региональном энергетическом узле», — сказал Ципрас.
Он добавил, что на повестке также стояла новая энергетическая карта, которая формируется в Восточной Европе со строительством «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что Путин не исключил подключение Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.