Ципрас оценил возможное подключение Греции к «Турецкому потоку»

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас полагает, что продолжение газопровода «Турецкий поток» через территорию Греции в Европу повысит роль Греции в региональном энергетическом узле, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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«Мы обсудили и возможности продолжения «Турецкого потока» через Грецию в Италию и затем в Европу. Это проект, который в сочетании с другими потоками повышает роль нашей страны, Греции, в региональном энергетическом узле», — сказал Ципрас.

Он добавил, что на повестке также стояла новая энергетическая карта, которая формируется в Восточной Европе со строительством «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что Путин не исключил подключение Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.