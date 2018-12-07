СМИ: ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

<img src="//img.gazeta.ru/files3/180/11540180/AP_091118080000-pic905-895x505-75500.jpg">

ЦБ попросил малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты на случай отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем, пишут «Ведомости».

Как отмечается в информационном письме регулятора, договор помимо основного еще с одним банком должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, что сможет обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Получение письма подтвердили пять банков.

Реклама

По мнению нескольких банкиров, таким образом ЦБ страхуется от возможных санкций, которые грозят отключением спонсора от Visa и Mastercard.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что европейский союзники США можгут прибегнуть к отключению российских банков от международной банковской сети SWIFT из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.