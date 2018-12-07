Депутат Рады заявил о ненужности повышения цен на газ на Украине

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Народный депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что украинцы могут покупать газ по значительно более низкой цене. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

Шуфрич напомнил, что в данный момент Россия ведет с Белоруссией переговоры о цене газа на 2019 год. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко хочет покупать газ за $70, в то врем как российская сторона предлагает ему платить $130 и напоминает о рыночной цене в $200. При этом, подчеркнул депутат, Украина закупает газ за $400.

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«У нас реально есть возможность покупать газ в два раза дешевле, чем мы покупаем, но кто-то хочет на этом нажиться, кто-то хочет на этом заработать», — заключил Шуфрич.

Он отметил, что на Украине нет необходимости в повышении цены на газ.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник предложил запретить зиму.