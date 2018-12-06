Россия и Венесуэла договорились об инвестициях

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия предоставит гарантированные инвестиции в нефтяную отрасль страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, объем российских вложений составит более $5 млрд.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что это соглашение принято для того, чтобы «увеличить добычу нефти с российскими партнерами».

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Он добавил, что Россия будет также инвестировать в добывающую отрасль.

«Гарантированы российские инвестиции более чем на $1 млрд в производства добывающей отрасли, в основном золота», — сказал Мадуро.

Уточняется, что страны также договорились о поставке 600 тыс. тонн зерна.

Ранее Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.