Россия и Венесуэла договорились об инвестициях
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия предоставит гарантированные инвестиции в нефтяную отрасль страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, объем российских вложений составит более $5 млрд.
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что это соглашение принято для того, чтобы «увеличить добычу нефти с российскими партнерами».
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Он добавил, что Россия будет также инвестировать в добывающую отрасль.
«Гарантированы российские инвестиции более чем на $1 млрд в производства добывающей отрасли, в основном золота», — сказал Мадуро.
Уточняется, что страны также договорились о поставке 600 тыс. тонн зерна.
Ранее Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.