ЕК спрогнозировала рост цены на нефть марки Brent до $92 за баррель

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Среднегодовая цена нефти марки Brent вырастет до $92 за баррель в 2030 году. Об этом сообщается в прогнозе Еврокомиссии по сельскому хозяйству.

Согласно прогнозу, в период между 2022 и 2027 годами среднегодовая цена на нефть марки Brent будет в районе $80-85 за баррель.

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Как отмечается, к 2030 году цена нефти марки Brent вырастет до $92 за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.