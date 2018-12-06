В Генпрокуратуре составили психологический портрет среднего коррупционера

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что ведомство разработало психологический портрет среднестатистического коррупционера. Об этом он рассказал на ведомственном интернет-канале «Эфир».

По его словам, коррупционерам присущи такие черты, как меркантильность, жадность, корысть, стремление к материальным ценностям, властолюбие и другие.

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«На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», — заявил Куренной.

Он добавил, что в коррупционеры чаще — семейные мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют спиртным и не принимают наркотики.

Ранее Госдума одобрила закон о конфискации средств коррупционеров в ПФР.