Медведев рассказал о плане снижения бедности на 200%

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готовит план действий для снижения уровня бедности в стране на 200%.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил Медведев.

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Ранее Медведев охарактеризовал российскую экономику.

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