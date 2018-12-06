Медведев рассказал о плане снижения бедности на 200%
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готовит план действий для снижения уровня бедности в стране на 200%.
«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил Медведев.
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