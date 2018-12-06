Медведев высказался о стрельбе в российских школах

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

«Это, действительно, страшная трагедия. Это, действительно, мировая проблема», — сказал Медведев.

Вместе с этим, премьер-министр призвал заниматься этой проблемой применительно к условиям в России.

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«Выскажу свою точку зрения. Это моя позиция, но я считаю, что главное в воспитании ребенка, пусть это прозвучит консервативно — это семья», - подчеркнул Медведев.

Премьер подчеркнул, что все начинается в семье.

«Если ребенок уткнулся в компьютер и часами из него не выходит — обязанность родителей подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит. Может быть ему нужна поддержка, может быть ему нужна помощь», — добавил он.

По словам премьера, если подобная ситуация становится «способом умыть руки» — это создает условия для сложившейся ситуации с нападениями среди школьников.

«Никто не отрицает роль школы. Интернет — это только средство, нельзя заниматься только им», — прокомментировал премьер ситуацию с запретами в интернете, нацеленными на обеспечение безопасности в школах.

Вместе с этим, Медведев подчеркнул, что «следить за этой поляной необходимо».

«Применительно к нашим условиям, я бы исходил из необходимости объединения усилий всех, кто за это отвечает — семья, родители, школа, государство», — заявил он.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.